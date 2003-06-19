План презентации для записи вебинара по гипно-коучингу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Слайд 1:
Заголовок: Вебинар "Искусство Гипно-Коучинга"
Содержимое:
- Название вебинара
- Дата и время проведения
- Ваше имя и квалификация
Слайд 2:
Заголовок: Что такое гипно-коучинг?
Содержимое:
- Определение гипно-коучинга
- Основные цели и задачи этой методики
- Почему это важно для участников вебинара
Слайд 3:
Заголовок: Почему гипно-коучинг эффективен?
Содержимое:
- Преимущества сочетания гипноза и коучинга
- Уникальные возможности для изменения поведения и мышления
Слайд 4:
Заголовок: Основы гипноза
Содержимое:
- Объяснение понятий: гипноз, транс, суггестия
- Примеры техник гипноза
- Как гипноз влияет на подсознание
Слайд 5:
Заголовок: Основы коучинга
Содержимое:
- Определение коучинга
- Роли и обязанности коуча и клиента
- Примеры вопросов коуча
Слайд 6:
Заголовок: Как работает гипно-коучинг?
Содержимое:
- Пошаговая схема гипно-коучинг сессии
- Роль гипнотических техник в коучинге
- Важность визуализации и суггестии
Слайд 7:
Заголовок: Преимущества гипно-коучинга
Содержимое:
- Ускоренное достижение целей
- Преодоление барьеров и устранение блоков
- Повышение уверенности и мотивации
Слайд 8:
Заголовок: Примеры применения гипно-коучинга
Содержимое:
- Карьерный рост
- Управление стрессом и тревожностью
- Улучшение отношений и коммуникации
Слайд 9:
Заголовок: Этические аспекты гипно-коучинга
Содержимое:
- Принципы этики и конфиденциальности
- Граничные ситуации и их решение
- Ответственность гипно-коуча
Слайд 10:
Заголовок: Как стать гипно-коучем?
Содержимое:
- Обучение и сертификация
- Опыт и навыки, необходимые для успешной практики
- Возможности карьерного роста
Слайд 11:
Заголовок: Практические упражнения
Содержимое:
- Демонстрация простых упражнений для участников вебинара
- Возможность попробовать их на практике
Слайд 12:
Заголовок: Свидетельства успеха
Содержимое:
- Рассказ о результатах клиентов, применявших гипно-коучинг
- Впечатления и истории успеха
Слайд 13:
Заголовок: Вопросы и ответы
Содержимое:
- Приглашение участников задать вопросы
- Ответы и разъяснения на ключевые темы
Слайд 14:
Заголовок: Дальнейшие шаги
Содержимое:
- Советы по продолжению обучения гипно-коучингу
- Ресурсы и литература для самостоятельного изучения
Слайд 15:
Заголовок: Свяжитесь с нами
Содержимое:
- Контактная информация для связи с вами
- Ссылки на ваши социальные сети и веб-сайт для получения дополнительной информации и консультаций