План презентации для записи вебинара по гипно-коучингу

Слайд 1:

Заголовок: Вебинар "Искусство Гипно-Коучинга"

Содержимое:

- Название вебинара

- Дата и время проведения

- Ваше имя и квалификация

Слайд 2:

Заголовок: Что такое гипно-коучинг?

Содержимое:

- Определение гипно-коучинга

- Основные цели и задачи этой методики

- Почему это важно для участников вебинара

Слайд 3:

Заголовок: Почему гипно-коучинг эффективен?

Содержимое:

- Преимущества сочетания гипноза и коучинга

- Уникальные возможности для изменения поведения и мышления

Слайд 4:

Заголовок: Основы гипноза

Содержимое:

- Объяснение понятий: гипноз, транс, суггестия

- Примеры техник гипноза

- Как гипноз влияет на подсознание

Слайд 5:

Заголовок: Основы коучинга

Содержимое:

- Определение коучинга

- Роли и обязанности коуча и клиента

- Примеры вопросов коуча

Слайд 6:

Заголовок: Как работает гипно-коучинг?

Содержимое:

- Пошаговая схема гипно-коучинг сессии

- Роль гипнотических техник в коучинге

- Важность визуализации и суггестии

Слайд 7:

Заголовок: Преимущества гипно-коучинга

Содержимое:

- Ускоренное достижение целей

- Преодоление барьеров и устранение блоков

- Повышение уверенности и мотивации

Слайд 8:

Заголовок: Примеры применения гипно-коучинга

Содержимое:

- Карьерный рост

- Управление стрессом и тревожностью

- Улучшение отношений и коммуникации

Слайд 9:

Заголовок: Этические аспекты гипно-коучинга

Содержимое:

- Принципы этики и конфиденциальности

- Граничные ситуации и их решение

- Ответственность гипно-коуча

Слайд 10:

Заголовок: Как стать гипно-коучем?

Содержимое:

- Обучение и сертификация

- Опыт и навыки, необходимые для успешной практики

- Возможности карьерного роста

Слайд 11:

Заголовок: Практические упражнения

Содержимое:

- Демонстрация простых упражнений для участников вебинара

- Возможность попробовать их на практике

Слайд 12:

Заголовок: Свидетельства успеха

Содержимое:

- Рассказ о результатах клиентов, применявших гипно-коучинг

- Впечатления и истории успеха

Слайд 13:

Заголовок: Вопросы и ответы

Содержимое:

- Приглашение участников задать вопросы

- Ответы и разъяснения на ключевые темы

Слайд 14:

Заголовок: Дальнейшие шаги

Содержимое:

- Советы по продолжению обучения гипно-коучингу

- Ресурсы и литература для самостоятельного изучения

Слайд 15:

Заголовок: Свяжитесь с нами

Содержимое:

- Контактная информация для связи с вами

- Ссылки на ваши социальные сети и веб-сайт для получения дополнительной информации и консультаций