Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я дипломированный преподаватель английского языка (В 1996 г. закончил Херсонский государственный педагогический университет) с 20-летним стажем преподавания. Как в частном порядке, так и в школах-лицеях. И 10 лет прожил в англоязычной стране (Ирландии). Лауреат конкурса " Учитель Года"