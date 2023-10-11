ALexT1973

Александр ALexT1973

 
52 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я дипломированный преподаватель английского языка (В 1996 г. закончил Херсонский государственный педагогический университет) с 20-летним стажем преподавания. Как в частном порядке, так и в школах-лицеях. И 10 лет прожил в англоязычной стране (Ирландии). Лауреат конкурса " Учитель Года"

#10Рерайт текстов

Отзывы заказчиков

rlida
43 года
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$1
10 баллов
2 года назад
Необходим рерайт текстов
Рерайт текстов
Рерайт по ТЗ выполнили качественно. Доработки внесены своевременно. Спасибо.
Очень хороший заказчик. Ставит четкие задачи. Оплату производит мгновенно после выполнения ( проверки) задания
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