Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я дипломированный преподаватель английского языка (В 1996 г. закончил Херсонский государственный педагогический университет) с 20-летним стажем преподавания. Как в частном порядке, так и в школах-лицеях. И 10 лет прожил в англоязычной стране (Ирландии). Лауреат конкурса " Учитель Года"
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Рерайт текстов
Рерайт по ТЗ выполнили качественно. Доработки внесены своевременно. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Ставит четкие задачи. Оплату производит мгновенно после выполнения ( проверки) задания