Рерайт текстов новостного характера на испанском языке

Здравствуйте. Нужен рерайт текста, обязательно уникальность 100% (проверка text.ru) и смысловая нагрузка чтобы была понятной
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Рерайт текстов 167846 символов без пробелов
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- Рерайтинг1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Здравствуйте, Нужен качественный рерайт такого типа статей на русском языке: https://www.vseinstrumenti.ru/publication/kak-pravilno-vybrat-elektroinstrument-gajd-po-nashemu-sajtu-531/ https://www.vseinstrumenti.ru/publication/veduschie-proizvoditeli-elektroinstrumenta-2020-doveryajte-luchshim-532/ https://www.vseinstrumenti.ru/publication/ustrojstvo-i-printsip-raboty-elektroinstrumenta-533/ Пожалуйста стразу указывайте стоимость стоимость за 1000 символов и способы оплаты.Рерайтинг1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
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