Подготовка Плана статьи на английском языке и списка слов - Подготовка Плана статьи с помощью сервисов - Соблюдение ТЗ - вышлем - В этом заказе стоимость за 5 планов статей - можно ...
Обработка и публикация готовой статьи на английском языке в Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обработка и публикация уже готовой статьи на английском языке в Wordpress
- Коректирование структуры готовой статьи с подзаголовками H2, H3, списки
- Добавление изображений, видео
- Соблюдение ТЗ - вышлем
- В этом заказе стоимость за 10 публикаций - можно изменить количество
Оплата: 1 долл. / статья
Работа легкая, но статей может быть много, в зависимости от Вашего свободного времени
Предлагайте цену, задавайте вопросы
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