Обработка и публикация готовой статьи на английском языке в Wordpress

Обработка и публикация уже готовой статьи на английском языке в Wordpress

- Коректирование структуры готовой статьи с подзаголовками H2, H3, списки

- Добавление изображений, видео

- Соблюдение ТЗ - вышлем

- В этом заказе стоимость за 10 публикаций - можно изменить количество

Оплата: 1 долл. / статья

Работа легкая, но статей может быть много, в зависимости от Вашего свободного времени

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