Обработка и публикация готовой статьи на английском языке в Wordpress

$10
РерайтингЗавершен6 заявок47 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обработка и публикация уже готовой статьи на английском языке в Wordpress
- Коректирование структуры готовой статьи с подзаголовками H2, H3, списки
- Добавление изображений, видео
- Соблюдение ТЗ - вышлем

- В этом заказе стоимость за 10 публикаций - можно изменить количество

Оплата: 1 долл. / статья

Работа легкая, но статей может быть много, в зависимости от Вашего свободного времени

Предлагайте цену, задавайте вопросы

WordPress
месяц назад
OlgaFirs
Ольга 
34 годаУкраина
год в сервисе
Была
2 дня назад
Выбранный исполнитель
sweetbaby15
Виктория 
31 годКазахстан
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
$1
1 день
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