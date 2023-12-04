Рерайт текстов новостного характера на испанском языке

$806
РерайтингЗавершен1 заявка3 просмотра
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Рерайт текстов новостного характера на испанском языке 195631 символов

2 месяца назад
ilpetro
Корнел 
44 годаМолдова
7 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Artur_G
Артур 
37 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
2 месяца назад
$806
14 дней
UAH
Артур показал себя как хороший исполнитель, быстро внес правки
Все добре як завжди, рекомендую!