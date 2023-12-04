Рерайт текстов новостного характера на португальском языке

$820
РерайтингЗавершен1 заявка6 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рерайт текстов новостного характера на португальском языке 199029

2 месяца назад
ilpetro
Корнел 
44 годаМолдова
7 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
Artur_G
Артур 
37 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
5 дней назад
2 месяца назад
$820
14 дней
UAH
Очень понравилось качество работы несмотря на небольшую задержку по срокам
Все добре як завжди, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Рерайт пяти текстов

    $20

    В прикрепленном файле пять текстов, суммарно 10 500 знаков без пробелов. Нужно сделать рерайт текстов, чтобы итоговая уникальность каждого текста была не меньше 85%, и приложить каждый текст отдельным файлом. Текста должны быть ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Рерайт текста

    Здравствуйте. Нужен рерайт текста 4 файлов, обязательно уникальность 100% (проверка text.ru) и смысловая нагрузка чтобы была понятной

    Рерайт текста
    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Необходим рерайт текстов

    Добрый день. Необходимо осуществить ререайт пакета статей. На данном этапе в ТЗ 2 статьи, посмотрите тематику. https://docs.google.com/document/d/1d2UeMC6f0xbnibF2I7FxUyIS0T0GbI8b10WwmyDQ2Fk/edit?usp=sharing Если вы понимаете хоть немного в строении насосного оборудования то необходимо выполнить рерайт. Далее интересует постоянное сотрудничество ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад