Рерайт текста

Обработка и публикация уже готовой статьи на английском языке в Wordpress - Коректирование структуры готовой статьи с подзаголовками H2, H3, списки - Добавление изображений, видео - Соблюдение ТЗ - вышлем - В этом заказе ...
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Всем привет! Нужно сделат качественный рерайт статьи. .Оплата за рерайт 10 $
Ознакомтесь с оригиналом прежде чем отвечать на это предложение
Ссылка на статью https://cutt.ly/5wYdkVpR
Если заинтересовало пишите отвечу всем.Новички приветствуются.
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