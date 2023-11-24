77753093035

Бикеш 77753093035

 
65 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Здравствуйте! 

Меня зовут Бикеш, я фрилансер-копирайтер. Стаж 27 лет.

   "Я специализируюсь на написании качественного контента на различные темы для применения в любой области вашего бизнеса. Создаю продающие тексты, учитывая вашу стилистику при создании рекламных сообщений, информационных статей, веб-сайтов и блогов. Стремлюсь уделять особое внимание структуре текста, разбивая его на понятные абзацы с подзаголовками, чтобы читателям было легко ориентироваться и выбирать нужную информацию. 

          Выполняю доверенные мне работы с тактичностью и всегда рада сотрудничать с вами."

  С уважением, Бикеш.