Alex_777_

Александр Alex_777_

 
28 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Профессиональный Поэт

Меня зовут Aлександр, и я профессиональный поэт. У меня есть глубокий интерес к творческому самовыражению и умение создавать впечатляющие стихотворения, передающие чувства и эмоции.

Мои навыки включают в себя:

  • Создание оригинальных и художественных стихов на различные темы.

  • Способность улавливать атмосферу и создавать образные и чувственные тексты.

  • Опыт работы с клиентами и адаптация к их индивидуальным потребностям.

Я уверен, что мои умения и творческий подход могут внести особый вклад в ваш проект. Позвольте мне выразить ваши мысли и идеи в стихах, которые останутся в памяти.

Готов взяться за новый проект и предложить вам слова, которые коснутся сердца и останутся в памяти.

Спасибо за внимание и возможность сотрудничества. Передаю вам свои теплые стихи и жду возможности для дальнейшего общения.

Профессиональный Редактор Текста

С высоким уровнем мастерства и стремлением к идеальности в орфографии и грамматике, я — опытный редактор текста, готовый взяться за ваши тексты и придать им изысканность и точность. Мои профессиональные навыки охватывают редактирование контента для различных областей, включая бизнес, технологии и творческие направления. Основанный на качестве и превосходстве, я стремлюсь помочь вам сделать ваш текст наилучшим, чем он может быть.

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1244
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Дуже якісно та швидко виконане завдання
Чітке завдання, швидка оплата. Чудовий замовник.
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#91