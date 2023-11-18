Курсова по технічній механіці

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки25 просмотров
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Курсова робота на тему: "РОЗРАХУНОК ОДНОСТУПІНЧАСТОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО РЕДУКТОРА"

30 сторінок

Унікальність: 70%

Строки: 28.11

месяц назад
Lamber_Lab
Валентин 
26 летУкраина
месяц в сервисе
Был
19 дней назад
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