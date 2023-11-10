Дипломна робота по логістиці

Потрібно написати наукові тези із трудового права тема: "Роль та виклики дистанційної роботи в контексті трудового права".
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Потрібен автор
2й розділ дипломної роботи на тему: "Логістичний аутсорсинг у міжнародній діяльності підприємства на матеріалах ТОВ "Салатейра"
Перший готовий
Всього 70 сторінок
Унікальність: 80%
Строки: 19.11
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