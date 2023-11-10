Диплом магістра на тему Банківське кредитування в сучанизх умовах

Мені треба допомогти з написанням дипломної магістра. Строк здачі 20.11. Треба 90 сторінок з оригінальність не менш ніж 70%. Є перший та другий розділи. Треба в них додати лише інформації. Треба допомогти з написанням третього розділу, оформленням та висновками.