Диплом магістра на тему Банківське кредитування в сучанизх умовах

$1500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок21 просмотр
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Мені треба допомогти з написанням дипломної магістра. Строк здачі 20.11. Треба 90 сторінок з оригінальність не менш ніж 70%. Є перший та другий розділи. Треба в них додати лише інформації. Треба допомогти з написанням третього розділу, оформленням та висновками.

месяц назад
guest_1700124768531
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месяц назад