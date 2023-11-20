Программа для конструирование детали в SolidWork

Нужно сделать графическую программу которая будет работать с SolidWorks API и будет делать деталь, а именно в архиве Solid.zip есть два компонента(МЧ00.13.00.06 Ось.SLDPRT и МЧ00.13.00.07 Ось.SLDPRT), одну из этих деталей программа должна конструировать, а какую из этих двух деталей можно выбрать по усмотрению. Программа должна с графическим интерфейсом и брать данные пользывателя о деталии на их основе строит деталь, я прикрепил пример в архиве "Пример.zip" в архиве находятся пример программы, ее описание, также приложены картинки как программа выглядит, только программа в примере написана на паскале, а мою нужно написать на C# или C++.