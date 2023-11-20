Потрібен автор Курсова робота на тему: "Трансцендентні криві, їх властивості та застосування" 25+ сторінок Унікальність: 70% Строки: 4.12
Программа для конструирование детали в SolidWork
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать графическую программу которая будет работать с SolidWorks API и будет делать деталь, а именно в архиве Solid.zip есть два компонента(МЧ00.13.00.06 Ось.SLDPRT и МЧ00.13.00.07 Ось.SLDPRT), одну из этих деталей программа должна конструировать, а какую из этих двух деталей можно выбрать по усмотрению. Программа должна с графическим интерфейсом и брать данные пользывателя о деталии на их основе строит деталь, я прикрепил пример в архиве "Пример.zip" в архиве находятся пример программы, ее описание, также приложены картинки как программа выглядит, только программа в примере написана на паскале, а мою нужно написать на C# или C++.
- Похожие заказы
- $20Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрытдень назад
- $25
Потрібен автор Курсова робота на тему: "Система автоматичного контролю параметрів шафи вистоювання" до 40 сторінок (35-40) Унікальність: 60% Строки: 2.12Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрытдень назад
- $25
Курсова робота на тему: "Система автоматичного контролю параметрів шафи вистоювання" Дисципліна : метрологія та технологічні вимірювання Є вказані певні вимоги по розділах (1-ший розділ я зробила вже ) варто виконати 2,3,4 до ...Закрытдень назад
Написати магістерську роботу на тему - Розробка та проєктування системи моніторингу за керованими рухомими обєктами на карті з використанням технологій Java Spring та протоколу GTFS Терміни - 30.11 Плану немає. Російські джерела використовувати ...Закрыт2 дня назад
- $30
— c# wpf — сформувати і затвердити план Є приклад, ціна обговорюєтьсяЗакрыт2 дня назад
Редактирование документаРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрытмесяц назад
- $20
Потрібен автор Курсова робота на тему: "РОЗРАХУНОК ОДНОСТУПІНЧАСТОГО ЦИЛІНДРИЧНОГО РЕДУКТОРА" 30 сторінок Унікальність: 70% Строки: 28.11Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт3 дня назад
- $10
Перепечатать нужно по ГОСТу курсовых, образец в виде готовой курсовой скину в файлахРефераты, Курсовые и Дипломы24 заявкиЗакрыт3 дня назад
Нужно написать реферат по истории медицины, объем до 25 стрРефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт3 дня назад
Реферат по живописи на тему "Закон цветового контраста". 10-15 страниц (включая титульный лист, приложение и список литературы).Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт3 дня назад