Курсовая работа на тему Сайт клиники для донорств

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка37 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

необходимо создать сайт для клиники донорства . С личным кабинетом в котором будет вся информация о доноре (количество донаций , группа крови , когда следующий раз можно сдавать и т.д. ) , так же необходимо добавить раздел где будет перечень противопоказаний к донорству , что нельзя делать перед донацией и за какое время (алкоголь , курение и т.д) .можно на WP

месяц назад
Muctep69
Алексей 
19 летБеларусь
год в сервисе
Был
3 дня назад