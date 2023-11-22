Курсовая работа на тему Сайт клиники для донорств

необходимо создать сайт для клиники донорства . С личным кабинетом в котором будет вся информация о доноре (количество донаций , группа крови , когда следующий раз можно сдавать и т.д. ) , так же необходимо добавить раздел где будет перечень противопоказаний к донорству , что нельзя делать перед донацией и за какое время (алкоголь , курение и т.д) .можно на WP