Налаштування RenderWare

На странице результатов поиска не выводится весь товар. Выводится 12 позиций и нет пагинации. Надо сделать чтобы была пагинация и выводились все товары.
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Рідний ігровий двигун "RenderWare" GTA San Andreas.
Ми створюємо свій проект в стилі РП(Role Plays)
По типу як таких проектів: Next RP, Malinovka, і багато інших... але в стилі України, сучасної України.
Ми закінчуємо у написані своєї карти.
І нам потрібно: її перенести на рідний двигун, налаштувати усе, і добавити взаємодії
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