Налаштування RenderWare

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок123 просмотра
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Рідний ігровий двигун "RenderWare" GTA San Andreas.

Ми створюємо свій проект в стилі РП(Role Plays)

По типу як таких проектів: Next RP, Malinovka, і багато інших... але в стилі України, сучасної України.

Ми закінчуємо у написані своєї карти.

І нам потрібно: її перенести на рідний двигун, налаштувати усе, і добавити взаємодії

месяц назад
guest_1696781928750
Украина
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад