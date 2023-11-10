Розпізнавання жестів на відео на Python

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Системное программированиеЗакрыт2 заявки43 просмотра
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Є код по розпізнаванню жестів на відео, але виникає помикла(скріншот прикріпив).

Потрібно вирішити і зробити завдання якщо щось було написано не так.

Python
месяц назад
Erm_Mak
Макар 
19 летУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
4 часа назад
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