Написати код на Python в гугл колабі

$5
Системное программированиеЗакрыт2 заявки59 просмотров
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Тема: Аналіз часових рядів

Економічний ріст країн

Рекомандації чи датасети, які можна використати:
Наприклад: The IMF World Economic Outlook Data

Python
месяц назад
Erm_Mak
Макар 
19 летУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
4 часа назад
Выбранный исполнитель
_ApceH_
Арсен 
37 летУкраина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
$5
1 день
UAH
Перестал отвечать, не выполнил свою работу до конца.