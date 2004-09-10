Резюме

Ім'я: Арсен

Контактна інформація: +380673198639

Об'єктив:

Талановитий та досвідчений фахівець з відмінними навичками роботи з текстами та перекладами. Шукаю можливість використати свої здібності та досвід у відповідальній та стимулюючій робочій атмосфері.

Навички:

Професійний текстовий редактор: Вміло користуюсь різноманітними текстовими інструментами для створення та редагування документів.

Високоякісні переклади: Довгий досвід у виконанні перекладів різноманітних матеріалів, з урахуванням точності та стилю.

Організаційні здібності: Вміння працювати з багатьма завданнями одночасно, дотримуючись строків.

Відмінний характер: Позитивний, дружелюбний та спроможний співпрацювати в команді.