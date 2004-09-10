Резюме
Ім'я: Арсен
Контактна інформація: +380673198639
Об'єктив:
Талановитий та досвідчений фахівець з відмінними навичками роботи з текстами та перекладами. Шукаю можливість використати свої здібності та досвід у відповідальній та стимулюючій робочій атмосфері.
Навички:
Професійний текстовий редактор: Вміло користуюсь різноманітними текстовими інструментами для створення та редагування документів.
Високоякісні переклади: Довгий досвід у виконанні перекладів різноманітних матеріалів, з урахуванням точності та стилю.
Організаційні здібності: Вміння працювати з багатьма завданнями одночасно, дотримуючись строків.
Відмінний характер: Позитивний, дружелюбний та спроможний співпрацювати в команді.
Отзывы заказчиков
$5
2 балла
год назад
Python
Перестал отвечать, не выполнил свою работу до конца.