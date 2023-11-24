Прога для заполнения онлайн форм

Требуется настроить подключение торгового оборудования по USB (эквайринговый терминал Ingenico ict220) к 1с УТ редакция 10.3 (10.3.57.2), платформа 1С:Предприятие 8.3.18.1208. В данной конфигурации нет обработки обслуживания для этой модели эквайринга
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Занимаемся поиском сотрудников - нужна такая прога, чтобы по нажатию кнопки данные человека заполнялись в поля онлайн формы, .
нужно, чтобы прога считывала данные человека, заполняла в поля, выбирала пол, гражданство (всегда РФ),дату рождения( день, месяц(написан буквами), год - нужна конвертация в цифры: например февраль - 02), также город, если он есть в резюме у человека, и галочку ставила (если это возможно сделать)
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