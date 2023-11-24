Прога для заполнения онлайн форм

$30
Прикладное ПООткрыт8 заявок25 просмотров
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Занимаемся поиском сотрудников - нужна такая прога, чтобы по нажатию кнопки данные человека заполнялись в поля онлайн формы, .

нужно, чтобы прога считывала данные человека, заполняла в поля, выбирала пол, гражданство (всегда РФ),дату рождения( день, месяц(написан буквами), год - нужна конвертация в цифры: например февраль - 02), также город, если он есть в резюме у человека, и галочку ставила (если это возможно сделать)

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