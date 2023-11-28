Unity нужно создать галерею используя Sony 3D плагин

Несколько простых игр для телефона ,с возможностью проводить турниры по данным играм. По типу : судоку , манджог, слова, дурак и т.д.и не затрагивающие чьи либо авторские права . С последующей загрузкой на GooglePlay ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: собрать сборку вот с этим плагином:
https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download
https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html
Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс
Потом нужно сделать самую простую галерею где по 15 секунд будут по очереди листаться эти модели через плагин
У нас есть какие то исходники самого тестовой сборки где библиотека уже работает
Некоторые настройки слайдшоу должны подтягиваться из XML (частота смены, порядок моделей и тд не много)
Подробности после договоренности о работе
Жду ваших предложений
- Похожие заказы
- Разработка игр4 заявкиОткрытмесяц назад
Требования: Опыт работы с платформой RAGE:MP Знание NodeJS, Typescript ( желательно React ) Мод ONYX, архитектура для редактирования простая. Так же нужно будет исправлять недоработки.Разработка игр3 заявкиОткрытмесяц назад
Ищу скрипте с опытом для прокта в компютерной игре ARMA 3 Знание SQF Syntax, выполнение поставленной задачи ТЗ Опыт написания скриптов под Arma3 обязателен. Если у вас есть опыт в ...Разработка игр1 заявкаОткрытмесяц назад
Необоходимо разработать игру под ключ в жанре кликер-тамагочи на подобии игр: Lamar - idle Vloger, from zero to hero.Разработка игр6 заявокОткрытмесяц назад
- $150
Моя дочь любит самолеты, хочу запаблишить игру, что бы там были самолеты, и она могла по ним бегать: Детали: https://docs.google.com/document/d/1OGocdsdDo1rmOaaCW93HFCCWoiIS0Q2id6Fyg1lFzPA/edit?usp=sharing На выходе опубликованная игра + исходники. Оплата по ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт12 часов назад
Ищем строителя для оформления нашего сервера Minecraft: постройки в классных комнатах, интеграция готовых схематиков, расстановка НПС, замена устаревших элементов декора. Важно: - наличие опыта - коммуникация в чате с командой ...Разработка игр6 заявокЗакрыт9 дней назад
Нужно сделать игру где стикмен прыгает по блока и плюется в черных собак,лицо я скину какое должно быть в стикменаРазработка игр12 заявокЗакрыт10 дней назад
- $350
Здравствуйте У нас есть сайт написанный в Node.JS (веб сайт для PC и Телефонов) Есть игры Русская Лото и Домино. Нужно создать новую игру Длинные Нарды (ТЗ по игре сделаю отдельно) ...Разработка игр5 заявокЗакрыт12 дней назад
Есть готовая игра в в Roblox Studio. Задача - сделать так, чтобы при выходе из игры, [b]сохранялась[/b] то оружие, которое купил пользователь в магазине. Сейчас не сохраняется. Чтобы при новом заходе игрок имел все те же покупки, ...Разработка игр1 исполнительЗавершенмесяц назад
Модификация для GTA 5: Сириус - Зарождающийся и амбициозный проект, передающий суровые реалии Казахских будней. Требуется сценарист, могущий качественно скомпоновать мою идею в блистательную изюминку! Материал получите в процессе нашего с вами непосредственного ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт13 дней назад