Написать новый функционал для сервера на платформе RAGE:MP

Ищу скрипте с опытом для прокта в компютерной игре ARMA 3 Знание SQF Syntax, выполнение поставленной задачи ТЗ Опыт написания скриптов под Arma3 обязателен. Если у вас есть опыт в ...
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Требования:
Опыт работы с платформой RAGE:MP
Знание NodeJS, Typescript ( желательно React )
Мод ONYX, архитектура для редактирования простая.
Так же нужно будет исправлять недоработки.
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