Графический Дизайнер, Project Manager
Большой опыт в управлении игровым Проектом в разных играх: CS:GO, GTA V
Портфолио
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Иллюстрации и Рисунки
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$10/час
от $7от 1 дня
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