Neither0001

Максим Neither0001

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Графический Дизайнер, Project Manager

Большой опыт в управлении игровым Проектом в разных играх: CS:GO, GTA V

Портфолио

Показать больше работ
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $7от 1 дня
#1098