ARMA 3 scripting - SQF Syntax

Разработка игрОткрыт1 заявка54 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу скрипте с опытом для прокта в компютерной игре ARMA 3

Знание SQF Syntax, выполнение поставленной задачи ТЗ

Опыт написания скриптов под Arma3 обязателен.

Если у вас есть опыт в данном вопросе, можем обсуждать долгосрочное сотрудничество.

месяц назад
Ярослав
Украина
месяц в сервисе
Был
месяц назад
Заявки фрилансеров
Антон
38 лет
месяц в сервисе
Был
4 дня назад
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Необходимо создать простую игру в Роблокс - подарок дочери на ДР

    $150

    Моя дочь любит самолеты, хочу запаблишить игру, что бы там были самолеты, и она могла по ним бегать: Детали: https://docs.google.com/document/d/1OGocdsdDo1rmOaaCW93HFCCWoiIS0Q2id6Fyg1lFzPA/edit?usp=sharing На выходе опубликованная игра + исходники. Оплата по ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    12 часов назад

  • Строитель Minecraft сервера

    Ищем строителя для оформления нашего сервера Minecraft: постройки в классных комнатах, интеграция готовых схематиков, расстановка НПС, замена устаревших элементов декора. Важно: - наличие опыта - коммуникация в чате с командой ...

    Разработка игр6 заявок
    Закрыт
    9 дней назад

  • Создание игры Node.JS

    $350

    Здравствуйте У нас есть сайт написанный в Node.JS (веб сайт для PC и Телефонов) Есть игры Русская Лото и Домино. Нужно создать новую игру Длинные Нарды (ТЗ по игре сделаю отдельно) ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    12 дней назад

  • Доработать игру в Roblox Studio

    Есть готовая игра в в Roblox Studio. Задача - сделать так, чтобы при выходе из игры, [b]сохранялась[/b] то оружие, которое купил пользователь в магазине. Сейчас не сохраняется. Чтобы при новом заходе игрок имел все те же покупки, ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Требуется сценарист для диалоговых ответвлений в RPG-игре.

    Модификация для GTA 5: Сириус - Зарождающийся и амбициозный проект, передающий суровые реалии Казахских будней. Требуется сценарист, могущий качественно скомпоновать мою идею в блистательную изюминку! Материал получите в процессе нашего с вами непосредственного ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 дней назад

  • Налаштування RenderWare

    Потрібно налаштувати RenderWare Для проекта: San Andreas online  Відносно скоро буде готова карта, потрібно буде усе до купи склеїти, і добавити взаємодії. Та створити внутрі ігровий магазин (або просто подвязати до сайту)

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    14 дней назад

  • Создание простенькой игры

    мне нужно создать игру для итогового проекта по типу Baldi’s Basics in Education and Learning только без скримеров. Модельки приму любые, главное чтобы подходили по смыслу права на игру после защиты проекта можете ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    21 день назад