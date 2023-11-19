ARMA 3 scripting - SQF Syntax

Необоходимо разработать игру под ключ в жанре кликер-тамагочи на подобии игр: Lamar - idle Vloger, from zero to hero.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу скрипте с опытом для прокта в компютерной игре ARMA 3
Знание SQF Syntax, выполнение поставленной задачи ТЗ
Опыт написания скриптов под Arma3 обязателен.
Если у вас есть опыт в данном вопросе, можем обсуждать долгосрочное сотрудничество.
- Похожие заказы
- Разработка игр6 заявокОткрытмесяц назад
- $150
Моя дочь любит самолеты, хочу запаблишить игру, что бы там были самолеты, и она могла по ним бегать: Детали: https://docs.google.com/document/d/1OGocdsdDo1rmOaaCW93HFCCWoiIS0Q2id6Fyg1lFzPA/edit?usp=sharing На выходе опубликованная игра + исходники. Оплата по ...Закрыт12 часов назад
Ищем строителя для оформления нашего сервера Minecraft: постройки в классных комнатах, интеграция готовых схематиков, расстановка НПС, замена устаревших элементов декора. Важно: - наличие опыта - коммуникация в чате с командой ...Разработка игр6 заявокЗакрыт9 дней назад
Нужно сделать игру где стикмен прыгает по блока и плюется в черных собак,лицо я скину какое должно быть в стикменаРазработка игр12 заявокЗакрыт10 дней назад
- $350
Здравствуйте У нас есть сайт написанный в Node.JS (веб сайт для PC и Телефонов) Есть игры Русская Лото и Домино. Нужно создать новую игру Длинные Нарды (ТЗ по игре сделаю отдельно) ...Разработка игр5 заявокЗакрыт12 дней назад
Есть готовая игра в в Roblox Studio. Задача - сделать так, чтобы при выходе из игры, [b]сохранялась[/b] то оружие, которое купил пользователь в магазине. Сейчас не сохраняется. Чтобы при новом заходе игрок имел все те же покупки, ...Разработка игр1 исполнительЗавершенмесяц назад
Модификация для GTA 5: Сириус - Зарождающийся и амбициозный проект, передающий суровые реалии Казахских будней. Требуется сценарист, могущий качественно скомпоновать мою идею в блистательную изюминку! Материал получите в процессе нашего с вами непосредственного ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт13 дней назад
Потрібно налаштувати RenderWare Для проекта: San Andreas online Відносно скоро буде готова карта, потрібно буде усе до купи склеїти, і добавити взаємодії. Та створити внутрі ігровий магазин (або просто подвязати до сайту)Разработка игрнет заявокЗакрыт14 дней назад
Ищу человека, готовый сделать чит на мобильную игру Standoff2Закрыт19 дней назад
мне нужно создать игру для итогового проекта по типу Baldi’s Basics in Education and Learning только без скримеров. Модельки приму любые, главное чтобы подходили по смыслу права на игру после защиты проекта можете ...Закрыт21 день назад