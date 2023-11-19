Доработать игру в Roblox Studio

Модификация для GTA 5: Сириус - Зарождающийся и амбициозный проект, передающий суровые реалии Казахских будней. Требуется сценарист, могущий качественно скомпоновать мою идею в блистательную изюминку! Материал получите в процессе нашего с вами непосредственного ...
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Есть готовая игра в в Roblox Studio.
Задача - сделать так, чтобы при выходе из игры, сохранялась то оружие, которое купил пользователь в магазине. Сейчас не сохраняется.
Чтобы при новом заходе игрок имел все те же покупки, что получил в предыдущих сессиях игры.
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