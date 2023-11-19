Доработать игру в Roblox Studio

Есть готовая игра в в Roblox Studio.

Задача - сделать так, чтобы при выходе из игры, сохранялась то оружие, которое купил пользователь в магазине. Сейчас не сохраняется.

Чтобы при новом заходе игрок имел все те же покупки, что получил в предыдущих сессиях игры.