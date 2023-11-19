Доработать игру в Roblox Studio

Разработка игрЗавершен3 заявки48 просмотров
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Есть готовая игра в в Roblox Studio.

Задача - сделать так, чтобы при выходе из игры, сохранялась то оружие, которое купил пользователь в магазине. Сейчас не сохраняется.

Чтобы при новом заходе игрок имел все те же покупки, что получил в предыдущих сессиях игры.

месяц назад
olmaster
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
TenyGame
Тимур 
16 летРоссия
месяц в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
$3
3 дня
RUB
Тимур очень хорошо разбирается в Roblox Studio. Профессионально и быстро выполнил работу. Рекомендую!
Всё отлично!
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