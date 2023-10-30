Строитель Minecraft сервера

Разработка игрЗакрыт6 заявок29 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем строителя для оформления нашего сервера Minecraft: постройки в классных комнатах, интеграция готовых схематиков, расстановка НПС, замена устаревших элементов декора.

Важно:

- наличие опыта

- коммуникация в чате с командой

- подписание НДА

- перед НДА дадим тестовое задание (оплачиваемое)

При отклике присылайте свое портфолио, опыт, резюме.
Сроки: долгосрочное сотрудничество

Оплата: договорная, почасовая

месяц назад
inc-hunter
Анатолий 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
16 часов назад
  • Похожие заказы

  • Создание игры Node.JS

    $350

    Здравствуйте У нас есть сайт написанный в Node.JS (веб сайт для PC и Телефонов) Есть игры Русская Лото и Домино. Нужно создать новую игру Длинные Нарды (ТЗ по игре сделаю отдельно) ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    12 дней назад

  • Доработать игру в Roblox Studio

    Есть готовая игра в в Roblox Studio. Задача - сделать так, чтобы при выходе из игры, [b]сохранялась[/b] то оружие, которое купил пользователь в магазине. Сейчас не сохраняется. Чтобы при новом заходе игрок имел все те же покупки, ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Требуется сценарист для диалоговых ответвлений в RPG-игре.

    Модификация для GTA 5: Сириус - Зарождающийся и амбициозный проект, передающий суровые реалии Казахских будней. Требуется сценарист, могущий качественно скомпоновать мою идею в блистательную изюминку! Материал получите в процессе нашего с вами непосредственного ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    13 дней назад

  • Налаштування RenderWare

    Потрібно налаштувати RenderWare Для проекта: San Andreas online  Відносно скоро буде готова карта, потрібно буде усе до купи склеїти, і добавити взаємодії. Та створити внутрі ігровий магазин (або просто подвязати до сайту)

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    14 дней назад

  • Создание простенькой игры

    мне нужно создать игру для итогового проекта по типу Baldi’s Basics in Education and Learning только без скримеров. Модельки приму любые, главное чтобы подходили по смыслу права на игру после защиты проекта можете ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    21 день назад

  • Скрипт для онлайн игры

    $50

    Нужен скрипт на запросах для выполнения определенных действий в онлайн игре. Нужна стабильная работа без графики и желательно в многопоток. Сама игра запускается через клиент - отдельное приложение, общается с шифрованием RSA, но я его ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    месяц назад