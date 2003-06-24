Программист на c++, php, c#, js, python, java
C++: Я имею опыт работы с разработкой высокоэффективных приложений, оптимизацией кода и работой с большими объемами данных. Мои навыки включают знание STL, многопоточного программирования и разработки игр.
PHP: Я специализируюсь на разработке веб-приложений и динамических сайтов с использованием PHP и фреймворков как Laravel. У меня есть опыт работы с базами данных, веб-сервисами и аутентификацией пользователей.
C#: Мой опыт включает разработку приложений на платформе .NET, создание игр на Unity, веб-приложений и корпоративных систем. Я хорошо знаком с архитектурой приложений, WPF и ASP.NET.
JavaScript: Я занимаюсь разработкой интерактивных веб-приложений, использованием фреймворков как React и Angular, и работой с серверной стороной при помощи Node.js. Мои навыки включают работу с AJAX, JSON и современными веб-технологиями.
Python: У меня большой опыт в области анализа данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. Я использовал Python для разработки скриптов, веб-приложений и проектов науки о данных.
Java: Я имею опыт разработки мобильных приложений на платформе Android, веб-приложений с использованием Spring и Hibernate, а также знания в области многопоточности и разработки корпоративных приложений.
Я против войны в Украине!
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#251
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
год назад
PHPИнтеграция APIРазработка плагинов
Работа сделана быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо, хорошо написанное ТЗ, всегда на связи
Веб-программирование
1 отзыв
$4/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга