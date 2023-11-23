Несколько простых игр

Есть готовая игра в в Roblox Studio. Задача - сделать так, чтобы при выходе из игры, [b]сохранялась[/b] то оружие, которое купил пользователь в магазине. Сейчас не сохраняется. Чтобы при новом заходе игрок имел все те же покупки, ...