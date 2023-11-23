Несколько простых игр

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Несколько простых игр для телефона ,с возможностью проводить турниры по данным играм. По типу : судоку , манджог, слова, дурак и т.д.и не затрагивающие чьи либо авторские права . С последующей загрузкой на GooglePlay GetApps и т.д. и тех сопровождением .

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