Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium/Puppeteer

$200
Прикладное ПООткрыт3 заявки58 просмотров
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Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие. 


Опыт работы с Selenium или Puppeteer обязателен.


Описание задачи и пошаговое ТЗ отправлю откликнувшимся. В заявке указывайте язык, на котором будете писать, а так же ваш опыт работы с Selenium или Puppeteer.

25 дней назад
Дмитрий
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