Задача: собрать сборку вот с этим плагином: https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс Потом нужно сделать самую простую галерею ...
Софт по управлению Push уведомлениями. Selenium/Puppeteer
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется софт для управления push уведомлениями браузера, UI не важен, самый простой вариант, можно даже в виде командной строки с подробным логированием. Главное это стабильность, беспрерывная и безошибочная работа, а также быстродействие.
Опыт работы с Selenium или Puppeteer обязателен.
Описание задачи и пошаговое ТЗ отправлю откликнувшимся. В заявке указывайте язык, на котором будете писать, а так же ваш опыт работы с Selenium или Puppeteer.
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