Задача: собрать сборку вот с этим плагином: https://pro.sony/ue_US/products/professional-displays/spatial-reality-sdk-download https://www.sony.net/Products/Developer-Spatial-Reality-display/en/develop/Unity/Setup.html Он будет подтягивать предоставляемые 3д модели, тестирование будем делать мы так как там нужен специальный девайс Потом нужно сделать самую простую галерею ...
Создания ТГ-бота функционирующий как маркетплейс для обменников
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общее описание
Цель проекта: Создание Телеграм-канала для обмена валют, где пользователи могут получать предложения от разных обменников.
Функциональные требования
Регистрация обменников: Возможность для обменных пунктов регистрироваться в системе.
Подача запросов на обмен: Пользователи могут отправлять запросы на обмен валюты, указывая необходимую сумму и валюту.
Распределение запросов по городам: Автоматическая сортировка запросов по городам пользователя.
Получение предложений от обменников: Автоматизированная система для отправки запросов всем зарегистрированным обменникам и сбора их предложений.
Отображение предложений для пользователя: Интерфейс для показа всех полученных предложений пользователю.
Нетехнические требования
Безопасность: Обеспечение безопасности личных данных пользователей и транзакций.
Мультиязычность: Поддержка нескольких языков, в том числе иврита и английского.
Простота использования: Интуитивно понятный интерфейс для пользователей и обменников.
Дополнительные идеи
Отзывы и рейтинги: Возможность для пользователей оставлять отзывы о сервисе обменников и их предложениях.
Интеграция с картами: Отображение ближайших обменников на карте в зависимости от местоположения пользователя.
Автоматическое сравнение курсов: Функция для сравнения курсов валют разных обменников для лучшего выбора.
Чат-бот для помощи: Интегрированный чат-бот для ответов на вопросы и помощи пользователям.
Уведомления о выгодных предложениях: Система уведомлений для информирования пользователей о выгодных предложениях или изменениях курсов.
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