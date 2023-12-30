Dantech770

Необходимо разработать 7 баннеров размером 90х30 см для наружной рекламы ювелирного магазина. Дизайн должен быть креативным, отражая элегантность и роскошь украшений, с использованием темных тонов фона. Баннеры должны быть подготовлены для печати на стекле и учитывать использование подсветки. Рассмотрю идеи и предложения по улучшению дизайна.
- $150Наружная реклама1 исполнительЗавершенгод назад
- $1000
Необходимо разработать дизайн ювелирных изделий для последующего производства. Требуется наличие портфолио с предыдущими работами в области 3D-графики. Убедитесь, что ваши навыки соответствуют требованиям задачи.3D-графика9 заявокЗакрытгод назад
- $5
Требуется выполнить корректировку логотипа: заменить текст 'Luxury Diamons' на 'gewelry' с сохранением шрифта и выравниванием по центру. Все буквы должны быть белого цвета.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
- $20
Требуется скорректировать логотип, добавив бриллиант над буквой Т. Рассматриваются также альтернативные идеи. Задача включает доработку дизайна для улучшения визуального восприятия.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрытгод назад
- $200
Требуется разработка 7 баннеров размером 90x30 см для витрин ювелирного магазина с подсветкой. Дизайн должен быть стильным и гармоничным, учитывая предоставленные примеры витрин. Баннеры будут напечатаны на стекле, поэтому важно проработать элементы, чтобы они смотрелись привлекательно при подсветке.Баннеры7 заявокЗакрытгод назад
- $100
Требуется отрисовка нескольких баннеров для сайта, посвященного ювелирным украшениям. Ожидаются оригинальные и привлекательные дизайны, которые будут привлекать внимание к продукции.Баннеры28 заявокЗакрытгод назад
- $100
Требуется разработать логотип для винно-мясного бутика Savory с подзаголовком Meat & Wine. Логотип должен быть простым, привлекательным и эффективно передавать смысл бренда. Основная идея - акцент на высококачественное мясо и приготовление на огне. Используйте только название и подзаголовок, без дополнительных знаков.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
Необходима разработка Телеграм-бота для обмена валют, который позволит обменникам регистрироваться, пользователям подавать запросы на обмен и получать предложения. Бот должен обеспечивать безопасность данных, поддерживать несколько языков и иметь интуитивно понятный интерфейс. Дополнительно предусмотрены функции отзывов, интеграции с картами и уведомлений о выгодных предложениях.Прикладное ПО7 заявокЗакрытгод назад