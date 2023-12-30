Dantech770

Необходимо разработать 7 баннеров размером 90х30 см для наружной рекламы ювелирного магазина. Дизайн должен быть креативным, отражая элегантность и роскошь украшений, с использованием темных тонов фона. Баннеры должны быть подготовлены для печати на стекле и учитывать использование подсветки. Рассмотрю идеи и предложения по улучшению дизайна.