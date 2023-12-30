Dantech770

Дмитрий Dantech770

 
48 лет
год на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$265
выплачено фрилансерам
38%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Баннеры для ювелирного магазина

    $150

    Необходимо разработать 7 баннеров размером 90х30 см для наружной рекламы ювелирного магазина. Дизайн должен быть креативным, отражая элегантность и роскошь украшений, с использованием темных тонов фона. Баннеры должны быть подготовлены для печати на стекле и учитывать использование подсветки. Рассмотрю идеи и предложения по улучшению дизайна.

    Создание баннеров
    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Моделирование ювелирных изделий

    $1000

    Необходимо разработать дизайн ювелирных изделий для последующего производства. Требуется наличие портфолио с предыдущими работами в области 3D-графики. Убедитесь, что ваши навыки соответствуют требованиям задачи.

    3D-моделирование
    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн фото для подсвечивающихся витрин в Ювелирном магазине

    $200

    Требуется разработка 7 баннеров размером 90x30 см для витрин ювелирного магазина с подсветкой. Дизайн должен быть стильным и гармоничным, учитывая предоставленные примеры витрин. Баннеры будут напечатаны на стекле, поэтому важно проработать элементы, чтобы они смотрелись привлекательно при подсветке.

    Создание баннеров
    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Насрисовать банеры

    $100

    Требуется отрисовка нескольких баннеров для сайта, посвященного ювелирным украшениям. Ожидаются оригинальные и привлекательные дизайны, которые будут привлекать внимание к продукции.

    Создание баннеров
    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Создание Логотипа Savory подзаголовок Meat and Wine

    $100

    Требуется разработать логотип для винно-мясного бутика Savory с подзаголовком Meat & Wine. Логотип должен быть простым, привлекательным и эффективно передавать смысл бренда. Основная идея - акцент на высококачественное мясо и приготовление на огне. Используйте только название и подзаголовок, без дополнительных знаков.

    Создание логотипов
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Создания ТГ-бота функционирующий как маркетплейс для обменников

    Необходима разработка Телеграм-бота для обмена валют, который позволит обменникам регистрироваться, пользователям подавать запросы на обмен и получать предложения. Бот должен обеспечивать безопасность данных, поддерживать несколько языков и иметь интуитивно понятный интерфейс. Дополнительно предусмотрены функции отзывов, интеграции с картами и уведомлений о выгодных предложениях.

    Создание чат-ботовTelegram
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    год назад

Отзывы фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$150
10 баллов
год назад
Баннеры для ювелирного магазина
Создание баннеров
От сотрудничества с Дмитрием остались исключительно положительные впечатления. Рекомендую Дмитрия как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Все на высшем уровне !!!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$15
10 баллов
год назад
Корректировка лого
Отрисовка логотипов
Рада была сотрудничеству. Рекомендую как очень хорошего и порядочного заказчика! Буду рада и дальнейшим новым заданиям. Мои наилучшие рекомендации!
Спасибо огромное, сделано четко и быстро, и даже изменения которые попросил после исполнения заказа.
Ответный отзыв
VitaKvita
Виктория 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
21 час назад
$100
10 баллов
год назад
Создание Логотипа Savory подзаголовок Meat and Wine
Создание логотипов
Спасибо за конкурс. Все отлично.
Отличная работа, все очень классно, буду обращаться.
Ответный отзыв