Задача состоит в размещении тематической ссылки на сайт на одном из форумов из предоставленного списка. Нужно иметь аккаунт с минимум 10 сообщениями, выбрать подходящий форум и написать релевантное сообщение. Ссылка должна быть органично вписана в текст и оставаться на форуме минимум 7 дней для успешного выполнения задания.