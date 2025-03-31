Переписати текст з документу

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Открыт10 заявок229 просмотров

Потрібно переписати текст з документу в зошит в клітинку. Повинно вийти 12 сторінок, не більше і не менше. Пишіть крупно, розмашисто. Скорачуйте, прибирайте інфу, все це можна робити. Не міняти і не чіпати тему, питання і підсумки. над іншим - робіть шо хочете)

Написание текстов
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