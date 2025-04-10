Отредактировать текст ворд

$7
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Закрыт18 заявок119 просмотров

Отредактируйте ворд файл на 20 страниц для универа. Регламент есть, все есть. Работы на 10 минут.

Microsoft WordРедактирование текстов
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