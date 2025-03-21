Скачать выборочную информацию с одного облака

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Закрыт23 заявки130 просмотров

С помощью ВПН, нужно зайти на одного облачное хранилище. Там будет 30 папок и в каждой, возможно еще до 10 папок Будут видео файлы, пдф и док. Пдф и док иногда будут с одинаковыми названиями, поэтому при скачивании, возможно надо будет менять название. Видеофайлы и док документы с бесполезной информацией не нужны. Нужны только пдф и заполненные полезной информацией док файлы - это будет понятно при предпросмотре, не открывая их. Скачать всё это, заархивировать и залить на гугл диск

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guest_16606293492676
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