С помощью ВПН, нужно зайти на одного облачное хранилище. Там будет 30 папок и в каждой, возможно еще до 10 папок Будут видео файлы, пдф и док. Пдф и док иногда будут с одинаковыми названиями, поэтому при скачивании, возможно надо будет менять название. Видеофайлы и док документы с бесполезной информацией не нужны. Нужны только пдф и заполненные полезной информацией док файлы - это будет понятно при предпросмотре, не открывая их. Скачать всё это, заархивировать и залить на гугл диск