Ищется специалист для разработки регламента турниров по покеру Sit and GO. Необходимы знания о правилах покера и механизмах отсевов игроков. Важные аспекты включают взносы, минимальные ставки и условия выигрыша/проигрыша в турнирах.
Проставить тематическую ссылку на сайт на 1 из 1000 форуме
Приветствую.
Есть список форумов (почти всех). Вот ссылка на гугл-таблицу: https://bit.ly/4iRN37j
Если нет возможности отправить сообщение, то смело можете выбирать любой незанятый форум из таблицы.
Возможно, у вас есть аккаунт на одном из этих форумов. Если аккаунт у вас есть, то это классно. Все, что вам останется сделать — написать сообщение со ссылкой на любую страницу сайта (сначала перейдите по ссылке и увидите сайт) https://bit.ly/4iv7vex (на любую по вашему выбору страницу услуг или блога).
Алгоритм работы:
1. Открываете таблицу с форумами.
2. Выбираете подходящий вам форум с наличием у вас на нем аккаунта.
2.1. Сообщаете мне имя этого форума (это важно).
2.2. Выбирать можно только из свободных форумов (с пустым статусом).
3. Ищете подходящую по тематике сайта тему.
4. Ищете на сайте подходящую под тему страницу, но только не Главную.
5. Пишите релевантное сообщение с ссылкой (подходящий анкор ссылки придумайте сами).
6. Сообщаете об этом, я проверяю.
Условия:
Срок проверки работы с моей стороны — 7 дней. Почему столько много? — Потому что надо подождать удержится ли ссылка на форуме, а от этого зависит успешность или неуспешность выполнения задания.
Ссылку в вашем сообщении не должны удалить админы форума в течение точно 7 дней. Тут все зависит от того, насколько органично вы сможете ее вписать. Если удалят, то такая работа не оплачивается, но вы можете попробовать еще раз.
Требования:
На выбранном форуме у вас должен быть аккаунт с количеством сообщений от 10.
Вашему аккаунту на форуме должно быть больше месяца.
Сообщение должно быть релевантным топику = теме = ветке общения на форуме.
Тема не должна быть заброшенной. Если сообщений в ней нет больше месяца, то мимо.
Вы можете сами создать тему на форуме в соответствующем его разделе и с соответствующим ссылке сообщением.
Ссылка должна быть размещена в сообщении длиной минимум 200 символов.
Упоминание о сайте должно быть нейтральным: без негатива и позитива.
Вам предстоит создать тему или подыскать подходящую, продумать сообщение так, чтобы оно вместе со ссылкой выглядели естественно.
О сообщениях:
Тут вы уже сами думайте, как лучше написать. Можете задавать вопросы, просить советов, разъяснений, давать рекомендации, но без откровенной рекламы.
Если что-то непонятно или потребуется уточнение — смело спрашивайте!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $10
Необходимо зайти в облачное хранилище с помощью VPN и скачать выборочные файлы. Требуется отобрать PDF и заполненные полезной информацией DOC файлы из 30 папок, заархивировать их и загрузить на Google Диск. Обратите внимание на изменение названий для одинаковых файлов.Редактирование и Корректура23 заявкиЗакрыт13 дней назад
Необходим литературный редактор-корректор для редактирования учебного курса по работе в переводческом бюро. Задача включает улучшение стиля, грамматики и устранение ошибок. Объем текста: 107136 знаков без пробелов. Срок выполнения - до 3 недель. Интересует стоимость услуги.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен23 дня назад
Требуется найти вес шин по заданным параметрам и внести данные в таблицу. Вес должен быть указан в килограммах на 1 единицу, при отсутствии информации - 10 кг. Срок выполнения - сегодня-завтра.Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $5
Необхідно красиво оформити комерційну пропозицію у форматі PDF. Включає редагування та коректуру тексту для забезпечення високої якості документа. Очікується професійний підхід до оформлення, щоб документ виглядав привабливо та інформативно.Редактирование и Корректура5 заявокЗакрытмесяц назад
- $10
Необходимо восстановить черно-белый рукописный текст в отсканированном PDF-документе. Заменить цифры и выполнить обработку фотографии с точным редактированием текста. Важно обеспечить четкость и читаемость измененного изображения. Рукописный текст на русском языке.Редактирование и Корректура11 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $5
Задание заключается в скачивании приложения и написании отзыва о его функционале и удобстве. Необходимо уделить внимание корректуре текста отзыва и его структуре. Простая и быстрая задача для всех желающих.Редактирование и Корректура43 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется вычитка, корректировка и редактура текста с целью улучшения формулировок и точности. Исправить ошибки, сохранить оригинальный смысл и подготовить текст к изданию. Изменения должны быть выделены цветным фоном. Ожидается использование богатого русского языка, научного стиля и лаконичности. Необходимо бережно относиться к уже написанному, избегая ненужных исправлений.Редактирование и Корректура38 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $10
Требуется конвертировать PDF документ на 7 страниц в формат Word с сохранением качества текста. Оплата осуществляется в USDT. Обратите внимание на точность и корректность преобразования.Редактирование и Корректура82 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $12
Необходимо напечатать текст с рукописного варианта в электронный формат. Ожидается выполнение работы в течение 1-2 часов. Внимание к деталям и аккуратность обязательны.Редактирование и Корректура112 заявокЗакрыт2 месяца назад