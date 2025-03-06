Приветствую.

Есть список форумов (почти всех). Вот ссылка на гугл-таблицу: https://bit.ly/4iRN37j

Если нет возможности отправить сообщение, то смело можете выбирать любой незанятый форум из таблицы.

Возможно, у вас есть аккаунт на одном из этих форумов. Если аккаунт у вас есть, то это классно. Все, что вам останется сделать — написать сообщение со ссылкой на любую страницу сайта (сначала перейдите по ссылке и увидите сайт) https://bit.ly/4iv7vex (на любую по вашему выбору страницу услуг или блога).

Алгоритм работы:

1. Открываете таблицу с форумами.

2. Выбираете подходящий вам форум с наличием у вас на нем аккаунта.

2.1. Сообщаете мне имя этого форума (это важно).

2.2. Выбирать можно только из свободных форумов (с пустым статусом).

3. Ищете подходящую по тематике сайта тему.

4. Ищете на сайте подходящую под тему страницу, но только не Главную.

5. Пишите релевантное сообщение с ссылкой (подходящий анкор ссылки придумайте сами).

6. Сообщаете об этом, я проверяю.

Условия:

Срок проверки работы с моей стороны — 7 дней. Почему столько много? — Потому что надо подождать удержится ли ссылка на форуме, а от этого зависит успешность или неуспешность выполнения задания.

Ссылку в вашем сообщении не должны удалить админы форума в течение точно 7 дней. Тут все зависит от того, насколько органично вы сможете ее вписать. Если удалят, то такая работа не оплачивается, но вы можете попробовать еще раз.

Требования:

На выбранном форуме у вас должен быть аккаунт с количеством сообщений от 10.

Вашему аккаунту на форуме должно быть больше месяца.

Сообщение должно быть релевантным топику = теме = ветке общения на форуме.

Тема не должна быть заброшенной. Если сообщений в ней нет больше месяца, то мимо.

Вы можете сами создать тему на форуме в соответствующем его разделе и с соответствующим ссылке сообщением.

Ссылка должна быть размещена в сообщении длиной минимум 200 символов.

Упоминание о сайте должно быть нейтральным: без негатива и позитива.

Вам предстоит создать тему или подыскать подходящую, продумать сообщение так, чтобы оно вместе со ссылкой выглядели естественно.

О сообщениях:

Тут вы уже сами думайте, как лучше написать. Можете задавать вопросы, просить советов, разъяснений, давать рекомендации, но без откровенной рекламы.

Если что-то непонятно или потребуется уточнение — смело спрашивайте!