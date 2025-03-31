Нужен регламент по турниру

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки58 просмотров

Делаем проект с социальной, популярной игрой сека, где будет вестись игра на интерес. Хотим создать Турниры, которые будут проводиться к в покере по системе Sit and GO. Нам необходим регламент такого турнира. Ищем человека, который хорошо разбирается в покере, чтобы сделать свои турниры по регламенту покера. Касаемо регламента, я много, что уже прочитал. Остается очень важный вопрос, например в игре дурак есть победивший и побежденный, тут все понятно. В покере, как и в нашей игре допустим делается взнос 1000, минимальная ставка 50. Игрок может в одном раунде проиграть, в другом выиграть. Исходя из этого вопрос, как происходит отсев, как румы вынуждают игроков ставить все???

Оптимизация контента
месяц назад
guest_15991462536127
5 лет в сервисе
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день назад

Выбранный исполнитель

Nazar2022
Назар 
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Escrow
Спасибо!
Все чудесно

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Nazar2022
Назар 
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