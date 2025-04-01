Описание товаров по фотографии

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Закрыт43 заявки295 просмотров

Размер текста для каждого товара примерно 100 слов.

1. AI не использовать, все перепробовано, толкового описания AI по фото делать не может.

2. Художественность текста и грамматика не нужна. Технические данные не нужны. Нужны просто факты - форма, цвет, фактура.

3. Цена 0,3$ за одно описание. ТЗ по запросу. Сроки любые, делаете когда вам удобно.

Более подробное ТЗ вышлю по запросу.

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Poljot
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