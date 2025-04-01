Задача состоит в размещении тематической ссылки на сайт на одном из форумов из предоставленного списка. Нужно иметь аккаунт с минимум 10 сообщениями, выбрать подходящий форум и написать релевантное сообщение. Ссылка должна быть органично вписана в текст и оставаться на форуме минимум 7 дней для успешного выполнения задания.
Описание товаров по фотографии
Размер текста для каждого товара примерно 100 слов.
1. AI не использовать, все перепробовано, толкового описания AI по фото делать не может.
2. Художественность текста и грамматика не нужна. Технические данные не нужны. Нужны просто факты - форма, цвет, фактура.
3. Цена 0,3$ за одно описание. ТЗ по запросу. Сроки любые, делаете когда вам удобно.
Более подробное ТЗ вышлю по запросу.
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