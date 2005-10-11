Требуется отредактировать ворд файл объемом 20 страниц для университета. Все необходимые регламенты предоставлены. Работа займет около 10 минут.
Переписати статтю своїми словами (рерайтинг)
Є готовий текст — потрібно зробити його унікальним, перефразувавши своїми словами. Обсяг — близько 2500 знаків. Тема проста, побутова. Унікальність перевіряється, головне — логіка та ясність. Можливе постійне співробітництво.
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