Переписати статтю своїми словами (рерайтинг)

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Є готовий текст — потрібно зробити його унікальним, перефразувавши своїми словами. Обсяг — близько 2500 знаків. Тема проста, побутова. Унікальність перевіряється, головне — логіка та ясність. Можливе постійне співробітництво.

Рерайт текстов
3 дня назад
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3 дня назад

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