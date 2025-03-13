Заповнити таблицю за зразком

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка16 просмотров

Потрібно перенести дані з сайту до таблиці: назва товару, ціна, посилання, категорія. Шаблон і інструкцію надам. Завдання монотонне, не вимагає спеціальних навичок, але важлива уважність. Можна починати відразу.

Заполнение таблицПеренос данных
3 дня назад
guest_1746792790473
3 дня в сервисе
Был
3 дня назад

Заявки фрилансеров

Діана
 
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12 минут назад
3 дня назад