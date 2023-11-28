Создание скрипта для удаления водяных знаков

Необходимо создать скрипт для удаления водяных знаков (примеры фото с водяными знаками прикрепил). Скрипт должен быть сделан для работы на сервере - можно сделать также нейросетевой вариант для работы на серверах с GPU Nvidia. Скрипт должен работать по запросам (в идеале организовать работу по API). Желательно будет в начале работы сделать тестовую версию, которая может показать работу алгоритма на практике. Сервер будет приобретаться по запросу во время обсуждения вариантов выполнения задачи.