DarkNocturne

Требуется разработать скрипт на Python, который будет обходить страницу Cloudflare Challenge и возвращать код страницы в текстовом формате. Скрипт должен работать самостоятельно или использовать сервисы rucaptcha и 2captcha для обхода. При отсутствии Cloudflare Challenge — просто получать код страницы.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $100Прикладное ПО3 заявкиЗакрытгод назад
- $1000
Требуется разработать скрипт для удаления водяных знаков с изображений с помощью нейросетевой модели. Система должна функционировать через API: отправляется запрос с изображением, и в ответ возвращается обработанная картинка без водяного знака. Необходима помощь в подборе сервера для установки системы.Прикладное ПО6 заявокЗакрытгод назад
Разработайте скрипт для удаления водяных знаков с возможностью работы на сервере и через API. Рассмотрите создание нейросетевого решения для серверов с GPU Nvidia. Начните с тестовой версии, демонстрирующей работу алгоритма. Сервер будет приобретен по запросу во время обсуждения задания.Прикладное ПО4 заявкиЗакрытгод назад