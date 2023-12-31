DarkNocturne

Разработайте скрипт для удаления водяных знаков с возможностью работы на сервере и через API. Рассмотрите создание нейросетевого решения для серверов с GPU Nvidia. Начните с тестовой версии, демонстрирующей работу алгоритма. Сервер будет приобретен по запросу во время обсуждения задания.