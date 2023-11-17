Установить и настроить llvm-obfuscator 16 on visual studio 2022

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Необходимо установить и настроить расширениеllvm-obfuscator 16 ( https://www.unknowncheats.me/forum/anti-cheat-bypass/500042-ollvm-13-llvm-obfuscator-vs2022-compatible.html)

Успешным завершением задачи будет являть полученный llvm-код моего проекта на c++.

Как результат, мне нужен будет образ виртуальной машины для VirtualBox (.vdi) с windows, где и будет крутиться связка llvm-obfuscator 16 on visual studio 2022

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