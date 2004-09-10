Разработка WPF приложения для курсовой работы

$20
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка8 просмотров
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Необходимо разработать приложение WPF на языке c#. Есть схема данных БД для SQL и интерфейс.

19 дней назад
guest_1701637159304
Россия
19 дней в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
SkorikJR
Артур 
30 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 дня назад
19 дней назад
$30
10 дней
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