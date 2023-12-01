Добрый день. Нужно реализовать приложение для курсового проекта на языке Java. Необходимо работать с JDBC (MySQL), JavaFX, java.net (TCP/ip). Тема: Система расчёта заработной платы и годовых премиальных. Подробное описание в закреплённом файле. Возьмётесь?
Помочь с разработкой программы на C# с использованием Windows Forms
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Часть I.
1. Построить иерархию классов в соответствии с вариантом задания.
2. Разработать методы и свойства для каждого из определяемых классов.
3. Реализовать программу на C# в соответствии с вариантом задания.
Вывести результаты
Часть II.
4. Изменить иерархию классов и реализовать ее на С#.
5. Показать на примере одного из методов, присутствующих в каждом классе, свойство полиморфизма.
6. Расширить иерархию классов с использованием виртуального класса в качестве основы иерархии. Показать пример использования полиморфизма методов.
Вывести результаты
Часть III.
7. Реализовать для иерархии (п.6) механизм интерфейсов, при этом один из классов должен реализовывать как минимум два интерфейса. Использовать для проверки всех методов данного класса многоадресный делегат.
Вывести результаты
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаОткрыт18 дней назад
здравствуйте. мы занимаемся расклейкой рекламных обьявлений на городских досках и нам нужен софт для отслеживания местоположения работ и замера расстояния между ними. софт нужно сделать для работы в телеграмм. наши сотрудники пользуются программами для ...Закрыт18 дней назад
Нужно написать курсовой проект по следующим критериям, не особо разбираюсь в этом, поэтому прошу не особо сложную ИС с использованием WEB технологий, также нужны небольшие пояснения Исходные данные к проекту База данных ...Прикладное ПОнет заявокОткрыт19 дней назад
- $20
Необходимо разработать приложение WPF на языке c#. Есть схема данных БД для SQL и интерфейс.Закрыт19 дней назад
- $10
Нужно скомпилировать уже готовый проект на с++ в результате получить dll-куПрикладное ПО3 заявкиОткрыт19 дней назад
- $300
Необходимо установить и настроить расширениеllvm-obfuscator 16 ( https://www.unknowncheats.me/forum/anti-cheat-bypass/500042-ollvm-13-llvm-obfuscator-vs2022-compatible.html) Успешным завершением задачи будет являть полученный llvm-код моего проекта на c++. Как результат, мне нужен будет образ виртуальной машины для VirtualBox (.vdi) с ...Прикладное ПО3 заявкиОткрыт19 дней назад
- $25
У меня есть задание на английском языке, там есть определенные правила, которые нужно соблюдать. И в конце обьяснить весь код мне и подготовить к интервью по этому коду. Заранее скажу, что в С вообще не ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт20 дней назад
- $26
У меня есть задание на английском языке, там есть определенные правила, которые нужно соблюдать. И в конце обьяснить весь код мне и подготовить к интервью по этому коду. Заранее скажу, что в С вообще не ...Закрыт20 дней назад
Необходимо создать скрипт для удаления водяных знаков (примеры фото с водяными знаками прикрепил). Скрипт должен быть сделан для работы на сервере - можно сделать также нейросетевой вариант для работы на серверах с GPU Nvidia. Скрипт ...Прикладное ПО4 заявкиОткрыт22 дня назад
ТЗ У нас есть телеграмм аккаунты, 30-40 штук, в которые приходят уведомления от Бота в виде Kate send you a new message Нужно чтоб бот пересылал эти сообщения в ...Прикладное ПО7 заявокЗакрытдень назад