Помочь с разработкой программы на C# с использованием Windows Forms

$20
Прикладное ПООткрыт2 заявки103 просмотра
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Часть I.

1.  Построить иерархию классов в соответствии с вариантом задания.

2.  Разработать методы и свойства для каждого из определяемых классов.

3.  Реализовать программу на C# в соответствии с вариантом задания.

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Часть II.

4.  Изменить иерархию классов и реализовать ее на С#.

5.  Показать на примере одного из методов, присутствующих в каждом классе, свойство полиморфизма.

6.  Расширить иерархию классов с использованием виртуального класса в качестве основы иерархии. Показать пример использования полиморфизма методов.

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Часть III.

7.  Реализовать для иерархии (п.6) механизм интерфейсов, при этом один из классов должен реализовывать как минимум два интерфейса. Использовать для проверки всех методов данного класса многоадресный делегат.

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18 дней назад
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