Помочь с разработкой программы на C# с использованием Windows Forms

Часть I.

1. Построить иерархию классов в соответствии с вариантом задания.

2. Разработать методы и свойства для каждого из определяемых классов.

3. Реализовать программу на C# в соответствии с вариантом задания.

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Часть II.

4. Изменить иерархию классов и реализовать ее на С#.

5. Показать на примере одного из методов, присутствующих в каждом классе, свойство полиморфизма.

6. Расширить иерархию классов с использованием виртуального класса в качестве основы иерархии. Показать пример использования полиморфизма методов.

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Часть III.

7. Реализовать для иерархии (п.6) механизм интерфейсов, при этом один из классов должен реализовывать как минимум два интерфейса. Использовать для проверки всех методов данного класса многоадресный делегат.

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