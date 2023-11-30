Программа для курсового проекта на java

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Добрый день. Нужно реализовать приложение для курсового проекта на языке Java. Необходимо работать с JDBC (MySQL), JavaFX, java.net (TCP/ip).

Тема: Система расчёта заработной платы и годовых премиальных. Подробное описание в закреплённом файле.

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