Разработка информационной системы проверки знаний

Нужно написать курсовой проект по следующим критериям, не особо разбираюсь в этом, поэтому прошу не особо сложную ИС с использованием WEB технологий, также нужны небольшие пояснения

Исходные данные к проекту

База данных состоящая из 5-7 таблиц (для компьютерных игр допустимо использовать XML файл, или текстовый файл).

Средство разработки CGI сценариев язык PHP

Язык разработки WEB страниц HTML

Язык запросов к базам данных SQL (в случае использования реляционной БД)

Средство разработки диаграмм классов унифицированный язык моделирования UML.

1.Структурно приложение должно состоять из следующих модулей: HTML страницы, обеспечивающие возможность ввода данных регистрации, авторизации, запросов и команд PHP cкрипты обработки данных и команд получаемых из форм клиента

2.Функционально приложение должно выполнять следующие действия: Со стороны клиентской части приложения: Формируемые со стороны серверной части приложения HTML страницы должны обеспечивать клиенту: возможность авторизации и регистрации, ввода логина и пароля пользователя, ввода запросов на поиск требуемых данных, осуществления операций создания базы данных, удаления всей базы или отдельных записей, внесения дополнений и исправлений в базах данных Со стороны серверной части приложения: Обрабатывать пользовательские данные в соответствии с заданным алгоритмом (например, проверять правильность заполнения полей формы, определять уровень допуска клиента к информации и администрированию базы данных, проводить аутентификацию клиента и т.д.) Формировать HTML страницу для отображения на стороне клиента сообщающую пользователю о своем состоянии, например, печатать приглашение к вводу данных, информировать о некорректности заполнения формы и т.д. Формировать HTML страницу для отображения на стороне клиента сообщающую пользователю или администратору результаты выполнения сформированного им запроса или команды, например, расписание занятий по дисциплине, подтверждение внесения изменения в базу данных и т.д.