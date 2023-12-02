Разработка информационной системы проверки знаний

В описании у некоторых авторов есть мейл (зачастую видны только после нажатия на кнопку подробнее) – необходимо собрать эти мейлы: Отчет можно в TXT или EXCEL файле Столбец №1 : Название дзен-канала Столбец ...
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Нужно написать курсовой проект по следующим критериям, не особо разбираюсь в этом, поэтому прошу не особо сложную ИС с использованием WEB технологий, также нужны небольшие пояснения
Исходные данные к проекту
База данных состоящая из 5-7 таблиц (для компьютерных игр допустимо использовать XML файл, или текстовый файл).
Средство разработки CGI сценариев язык PHP
Язык разработки WEB страниц HTML
Язык запросов к базам данных SQL (в случае использования реляционной БД)
Средство разработки диаграмм классов унифицированный язык моделирования UML.
1.Структурно приложение должно состоять из следующих модулей: HTML страницы, обеспечивающие возможность ввода данных регистрации, авторизации, запросов и команд PHP cкрипты обработки данных и команд получаемых из форм клиента
2.Функционально приложение должно выполнять следующие действия: Со стороны клиентской части приложения: Формируемые со стороны серверной части приложения HTML страницы должны обеспечивать клиенту: возможность авторизации и регистрации, ввода логина и пароля пользователя, ввода запросов на поиск требуемых данных, осуществления операций создания базы данных, удаления всей базы или отдельных записей, внесения дополнений и исправлений в базах данных Со стороны серверной части приложения: Обрабатывать пользовательские данные в соответствии с заданным алгоритмом (например, проверять правильность заполнения полей формы, определять уровень допуска клиента к информации и администрированию базы данных, проводить аутентификацию клиента и т.д.) Формировать HTML страницу для отображения на стороне клиента сообщающую пользователю о своем состоянии, например, печатать приглашение к вводу данных, информировать о некорректности заполнения формы и т.д. Формировать HTML страницу для отображения на стороне клиента сообщающую пользователю или администратору результаты выполнения сформированного им запроса или команды, например, расписание занятий по дисциплине, подтверждение внесения изменения в базу данных и т.д.
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