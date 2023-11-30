здравствуйте. мы занимаемся расклейкой рекламных обьявлений на городских досках и нам нужен софт для отслеживания местоположения работ и замера расстояния между ними. софт нужно сделать для работы в телеграмм. наши сотрудники пользуются программами для определения координат. тоесть нужно сделать так, чтобы мы загружали в софт ссылку с размещенными на файлообменнике фотографиями работы, а софт считывал координаты на фотографиях и открывал нам карту. прикрепляю фото с тем, как это выглядело у нас на предыдущем софте, которого больше к сожалени. нет.