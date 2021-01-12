Восстановление работы почты на сайте

Привет! Компания Interexy находится в поиске WordPress разработчика для работы с нашим корпоративным сайтом [b]https://www.interexy.com [/b] (новый функционал, страницы, макеты). Наш стек: WordPress (theme development with Guttenberg & ACF PRO) Materialize CSS - frontend CSS framework Также сайт интегрируется с различными ...
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Есть сайт на битрикс, на котором перестала работать почта. Есть предположение (согласно подсказкам Битрикс), что необходимо настроить выполнение агентов на cron. Хостинг 1bx host.
Подробности:
--Upd: ошибки cron исправили, но отправка сообщений так и не заработала.
Необходимо настроить работу почты.
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