Восстановление работы почты на сайте

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок843 просмотра
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Есть сайт на битрикс, на котором перестала работать почта. Есть предположение (согласно подсказкам Битрикс), что необходимо настроить выполнение агентов на cron. Хостинг 1bx host.

Подробности:

http://prntscr.com/wmiuwc

http://prntscr.com/wmivb7

--Upd: ошибки cron исправили, но отправка сообщений так и не заработала. 

http://prntscr.com/wml2qg

Необходимо настроить работу почты.

3 года назад
Persona600
Воронцов 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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