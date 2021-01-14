Работа с woocommerce

$7
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки12922 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать функционал при клике на кнопку "купить", магазин на Woocommerce. 

WooCommerce
3 года назад
guest_16105784134833
3 года в сервисе
Был
3 года назад