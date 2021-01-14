Сделать правки по ТЗ на сайте (Битрикс)

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка447 просмотров
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На сайт (на Битриксе) необходимо сделать некоторые правки. Прикрепил файл с пунктами правок для сайта.

Сам сайт https://integration-sistems.ru/services/montazh-pozharnoy-signalizatsii/

Оцените пожалуйста относительно того, сколько понадобится времени на это и сколько это будет стоить. 

Спасибо.

3 года назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад